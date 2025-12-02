TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025: 1+1 ve 2+1 TOKİ taksit tutarı ne kadar, ne zaman başlayacak?

TOKİ'nin 81 ilde uygulama koyduğu TOKİ 500 bin konut projesi dar ve orta gelirli vatandaşlara konut imkânı sunuyor. Düşük başlangıç ödemeleri ve 240 aya varan taksit seçenekleri ve koşullar il il değişiklik gösterebiliyor. Vatandalar kendi bütçelerine uygun şartları araştırıyor. İşte 2025 TOKİ ödeme planına dair öne çıkan rakamlar…
TOKİ "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplamda 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projenin genel dağılımında, farklı hane halkı büyüklüklerine hitap eden 1+1 ve 2+1 daire tipleri bulunuyor. Başvurular sırasında adaylar konut tipini seçememekte, konut tipi kurayla belirlenmektedir. Projede yer alan daire tiplerinin dağılımı ve tahmini büyüklükleri şöyledir:
1+1 Konutlar: Yaklaşık 55 metrekare alana sahip konutlar.
2+1 Konutlar: Yaklaşık 65 metrekare ve 80 metrekare alana sahip konutlar.
TOKİ'nin sunduğu en cazip fırsatlardan biri, konut bedelinin sadece %10'u peşinat olarak alındıktan sonra kalan tutarın 240 aya (20 yıla) varan vade imkanlarıyla ödenmesidir. Aylık taksit miktarları ise illere ve konut tiplerine göre farklılık göstermektedir.
Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı (Örnek Taksitler):
|
Konut Tipi (Brüt Metrekare)
|
Peşinat Oranı
|
Vade Süresi
|
Aylık Taksit (Başlangıç)
|
1+1 (55 m²)
|
%10
|
240 Ay
|
6.750 TL'den başlayan
|
2+1 (65 m²)
|
%10
|
240 Ay
|
8.250 TL'den başlayan
|
2+1 (80 m²)
|
%10
|
240 Ay
|
9.938 TL'den başlayan
|
Konut Tipi (Brüt Metrekare)
|
Peşinat Oranı
|
Vade Süresi
|
Aylık Taksit (Başlangıç)
|
1+1 (55 m²)
|
%10
|
240 Ay
|
7.313 TL'den başlayan
|
2+1 (65 m²)
|
%10
|
240 Ay
|
9.188 TL'den başlayan
|
2+1 (80 m²)
|
%10
|
240 Ay
|
11.063 TL'den başlayan
TOKİ konutlarına hak kazanan vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri, konutun borcu bitmeden satılıp satılamayacağıdır. TOKİ sözleşmelerine göre, konutun borcu tamamen bitene kadar devredilemez ve satılamaz.
|
Konut Alıcı Kategorisi
|
Kontenjan Oranı
|
Şehit Yakınları & Gaziler
|
%5
|
Engelli Vatandaşlar
|
%5
|
Emekli Vatandaşlar
|
%20
|
3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler
|
%10
|
18-30 Yaş Arası Gençler
|
%20
|
Diğer Alıcı Adayları
|
%40