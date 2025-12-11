TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için süreç sürüyor. Kura çekimleri tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak ve sonuçlar iki farklı platform üzerinden erişime açılacak.Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi için yürütülen başvuru takvimi netleşti. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen süre içinde tamamlanacak. Başvurusunu hâlâ yapmamış olan vatandaşların, süreç kapanmadan gerekli işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor.
E-Devlet üzerinden başvuru için son gün: 18 Aralık 2025
Banka şubeleri üzerinden başvuru için son gün: 19 Aralık 2025