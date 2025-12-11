Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2025 11:28

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 500 bin konut projesi başvurularında sona gelinirken gözler kura çekimi bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sonuçlarını beklemeye başladı. Proje kapsamında 81 ilde hazırlanacak örnek daireler kamuoyuna tanıtıldı. Şimdi gözler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman açıklanacak, 1+1 ve 2+1 konutlar için kura çekimleri hangi gün yapılacak? İşte detaylar

TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için süreç sürüyor. Kura çekimleri tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak ve sonuçlar iki farklı platform üzerinden erişime açılacak.Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi için yürütülen başvuru takvimi netleşti. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen süre içinde tamamlanacak. Başvurusunu hâlâ yapmamış olan vatandaşların, süreç kapanmadan gerekli işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

E-Devlet üzerinden başvuru için son gün: 18 Aralık 2025
Banka şubeleri üzerinden başvuru için son gün: 19 Aralık 2025

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

