TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için süreç sürüyor. Kura çekimleri tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak ve sonuçlar iki farklı platform üzerinden erişime açılacak.Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?