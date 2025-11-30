TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihi 2025: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan Ev Sahibi Türkiye projesinde heyecan yüksek. Başvuruları süren 500 bin konut için kura tarihleri gündemin en çok konuşulan konusu haline geldi. On binlerce kişi, hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecinin başlangıcını ve sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman ilan edilecek?