Giriş Tarihi: 30.11.2025 10:25

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihi 2025: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye’nin en büyük sosyal konut girişimi olan Ev Sahibi Türkiye projesinde başvurular hız kesmeden devam ediyor. Toplam 500 bin konut için milyonlarca kişi başvuru yaparken, kura çekim tarihleri ve sonuçların ilan edileceği gün merak konusu oldu. Dar ve orta gelirli aileler için uygun ödeme seçenekleriyle sunulan proje, ev sahibi olmayı düşleyen vatandaşların ilgisini yoğun şekilde çekiyor. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura sonuç tarihi belli oldu mu?

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan Ev Sahibi Türkiye projesinde heyecan yüksek. Başvuruları süren 500 bin konut için kura tarihleri gündemin en çok konuşulan konusu haline geldi. On binlerce kişi, hak sahiplerinin belirleneceği kura sürecinin başlangıcını ve sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman ilan edilecek?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen başvuru süreci takvimi açıklandı. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurular, belirlenen tarihlerde sona erecek. İşlemlerini henüz tamamlamayan adayların, sürecin bitişine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

E-Devlet üzerinden başvuru bitiş tarihi: 18 Aralık 2025
Banka şubelerinden başvuru bitiş tarihi: 19 Aralık 2025

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

