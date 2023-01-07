Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle 7 Ocak 2023: Ankara Sincan TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 7.1.2023 09:00 Son Güncelleme: 7.1.2023 09:00

TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle 7 Ocak 2023: Ankara Sincan TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları Ankara ilinde belli olmaya devam ediyor. Kura çekilişi 7 Ocak bugün Sincan Yenipeçenek için devam ediyor. 4 bin 800 evin hak sahiplerini bulacağı TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın ile takip edilebiliyor. Youtube üzerinden takip edilen noter huzurundaki çekiliş, 2+1 3+1 isim listesi için engelli, genç, emekli kategorilerinde çekime devam ediyor. TOKİ Ankara kura çekimi sonrası sonuçlar sistemde yerini alıyor. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle 7 Ocak 2023: Ankara Sincan TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Ankara kura çekimi canlı izle ekranı yayında. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan sosyal konut projesinde takvim her hafta yenileniyor. Yeni sene Ankara kuraları ile başladı. 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi için başladı. Sincan Yenipeçenek sonuçları bugün gündemde olacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA VE KAHRAMANMARAŞ İLE DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

Bugün Ankara'nın yanı sıra Kahramanmaraş'ta da kura çekimi yapılacak.

TOKİ Ankara kuraları 7 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'de yapılacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MART 2023'E KADAR KONUTLAR İÇİN TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izle 7 Ocak 2023: Ankara Sincan TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA