TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekimi canlı izle! Ardahan ve Şırnak TOKİ kura sonuçları canlı yayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayımlanacağı bilgisi verildi. Bugün Şırnak'ta bin 450, Ardahan'da 250 konut için kura çekimi yapılacak. Yarın Kars'ta bin 70, Siirt'e ise 903 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'daki 7 bin 100 konut için 13-14-15 ve 16 Kasım'da kura çekimi yapılacak. 12 ilin kura takviminin belirlenmesinin ardından diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.