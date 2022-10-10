TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI | TOKİ konut başvurusu yapan arsaya başvurabilir mi? Aynı haneden hem ev hem arsa başvurusu yapılabilir mi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde yeni bir sürece geçildi. 7 bölgede satışa çıkarılacak TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladı. Bu noktada arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ arsa başvuru şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri de ''TOKİ konut başvurusu yapan arsaya başvurabilir mi?'' sorusu oldu. Peki, TOKİ konut başvurusu yapan arsaya başvurabilir mi? Aynı haneden hem ev hem arsa başvurusu yapılabilir mi? İşte, TOKİ arsa başvuru şartları…
TOKİ ARSA BAŞVURULARI BAŞLADI!
81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci bugün başladı.
10 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla başlayan TOKİ arsa başvuruları, 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.
TOKİ arsa başvuruları, Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.
ARSA SAYISI 1 MİLYONA ÇIKARILDI!
İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.
Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:
İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.
TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
T.C. Vatandaşı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması
(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)
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TOKİ KONUT BAŞVURUSU YAPAN ARSAYA BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?
Sosyal konut için başvuru yapan vatandaş, aynı zamanda kendi evini yapması için tahsis edilecek arsaya da başvuru yapabilecek. Böylece dar gelirli vatandaş ev sahibi olabilmek için çifte şans elde etmiş olacak.
Ancak kura sonucu hem sosyal konut hem de arsanın çıkması durumunda vatandaş tek bir hakkını kullanacak.