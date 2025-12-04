TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI 2025: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman duyurulacak, ilk teslimat hangi tarihte?

Ev Sahibi Türkiye projesinde süreç hızla işlerken, kura takvimi için heyecan dorukta. 500 bin sosyal konutluk dev proje, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın umudu haline geldi. Başvuru sürecinin ardından konut hakkı sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerine geçilecek. TOKİ başvuru sonuçları için araştırmalar yoğunlaştı. Peki, TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, ilk teslimat hangi tarihte?
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen başvuru sürecine ilişkin takvim belli oldu. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen tarihlerde sona erecek. Henüz işlemlerini tamamlamayan adayların, sürecin kapanış tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.
E-Devlet üzerinden başvuru son günü: 18 Aralık 2025
Banka şubelerinden başvuru son günü: 19 Aralık 2025