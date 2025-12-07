TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI 2025: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman duyurulacak, ilk teslimat hangi tarihte?

TOKİ başvuru sonuçlarının duyurulacağı tarih vatandaşların gündeminde. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için süreç devam ediyor. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak ve vatandaşlar sonuçları iki farklı platform üzerinden görüntüleyebilecek. Peki TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, takvim belli oldu mu? İşte detaylar...
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi için yürütülen başvuru takvimi netleşti. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen süre içinde tamamlanacak. Başvurusunu hâlâ yapmamış olan vatandaşların, süreç kapanmadan gerekli işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor.
E-Devlet üzerinden başvuru için son gün: 18 Aralık 2025
Banka şubeleri üzerinden başvuru için son gün: 19 Aralık 2025
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.