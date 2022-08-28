Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ ucuz konut projesi için geri sayım devam ediyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan TOKİ sosyal konut projesinin detayları, 13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu noktada uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, ''TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, kimler katılabilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 81 ilde TOKİ ucuz konut başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili son bilgiler…

GELİR SINIRI BELİRLENDİ

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: