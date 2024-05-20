TOKİ 36 İLDE KONUT VE İŞYERİ SATIŞI BAŞLIYOR! TOKİ konut ve işyeri satışı hangi illerde yapılıyor, ödeme planı nasıl?

TOKİ konut ve işyeri satışı başlıyor. 36 ilde gerçekleşecek olan satışta İstanbul, Balıkesir, Çorum ve Konya gibi birçok şehir için başvurular gerçekleşecek. Satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olunabilecek. Peki, TOKİ konut ve işyeri satışı hangi illerde yapılıyor, ödeme planı ve şartları nasıl? TOKİ konut ve işyeri satışı başvurusu nasıl yapılır?
TOKİ KONUT VE İŞYERİ SATIŞI BAŞLIYOR!
TOKİ, 36 ilde 16 konut 183 iş yerini 31 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Alıcılar konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.
TOKİ KONUT SATIŞI YÜZDE 25 PEŞİNAT, 72 AY VADEYLE YAPILACAK
TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.
TOKİ hangi illerde konut satışı yapıyor?
TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.
TOKİ'nin işyeri satışı yaptığı iller hangileri?
Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Ankara, Yalova, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Afyonkarahisar, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Sinop, Sivas, Kütahya, Osmaniye, Burdur, Adana, Elazığ, Kastamonu, Trabzon, Giresun, Uşak, Kars, Kırşehir ve Şanlıurfa'da satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat, 60 ay vadeyle alınabilecek.
TOKİ konut ve işyeri açık artırma ne zaman?
Konut ve iş yerleri 31 Mayıs Cuma günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.
Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 30 Mayıs 2024 günü saat 14.00'a kadar alınacak.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.