TOKİ 36 İLDE KONUT VE İŞYERİ SATIŞI BAŞLIYOR! TOKİ konut ve işyeri satışı hangi illerde yapılıyor, ödeme planı nasıl?

TOKİ konut ve işyeri satışı başlıyor. 36 ilde gerçekleşecek olan satışta İstanbul, Balıkesir, Çorum ve Konya gibi birçok şehir için başvurular gerçekleşecek. Satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olunabilecek. Peki, TOKİ konut ve işyeri satışı hangi illerde yapılıyor, ödeme planı ve şartları nasıl? TOKİ konut ve işyeri satışı başvurusu nasıl yapılır?