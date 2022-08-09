TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi: Çorum 139 Kilis 194 dar – orta gelir konut TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Çorum ve Kilis'te dar ve orta gelirli vatandaşlıların ilk defa konut sahibi olması için ucuz konut başvurusu açtı. Başvurular sona erdi ve TOKİ kura çekilişi her gün yapılıyor. Bugün de Çorum ve Kilis merkez mahalleleri için TOKİ kura çekilişleri yapılmakta ve böylece orta dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabliyor. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi