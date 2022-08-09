Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi: Çorum 139 Kilis 194 dar – orta gelir konut TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 9.8.2022 13:29

TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi: Çorum 139 Kilis 194 dar – orta gelir konut TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura çekilişi ile vatandaşlar ilk defa ev sahibi olma fırsatını yakalıyor! Dün Şanlıurfa ve Iğdır için TOKİ kura çekilişi yapıldıktan sonra bugün sıra Kilis ve Çorum’da toplamda 320 konuttan fazla kura çekilişiyle dar orta gelirli vatandaşlara sunulacak. Kilis Merkez İlçesi Deveciler Mahallesi ile Çorum Merkez ilçesi Celilkırı Mahallesinde evler kuraya sunuldu. Vatandaşlar da TOKİ kura çekiliş sonuçları merak ediyor. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi

TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi: Çorum 139 Kilis 194 dar – orta gelir konut TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Çorum ve Kilis'te dar ve orta gelirli vatandaşlıların ilk defa konut sahibi olması için ucuz konut başvurusu açtı. Başvurular sona erdi ve TOKİ kura çekilişi her gün yapılıyor. Bugün de Çorum ve Kilis merkez mahalleleri için TOKİ kura çekilişleri yapılmakta ve böylece orta dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabliyor. İşte TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi

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ÇORUM VE KİLİS TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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TOKİ kura çekiliş sonuçları tam isim listesi: Çorum 139 Kilis 194 dar – orta gelir konut TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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