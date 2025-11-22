TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ 2025 kura sonuçları, binlerce başvuru sahibinin gündeminde. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Asil ve yedek liste yayımlandığında vatandaşlar, isimlerini sorgulayarak süreci takip edebilecek. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. TOKİ başvuruları 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınırken kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak.