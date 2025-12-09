TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak? TOKİ 500 500 bin sosyal konut kura tarihleri

Dar gelirli vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru heyecanı son günlerine giriyor. Başvuru süreci tamamlandıktan hemen sonra ise gözler, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan kura çekilişlerine çevrilecek. 81 ildeki konutların hak sahipleri Aralık 2025 sonunda TOKİ kura sonuçları ile belirlenecek.