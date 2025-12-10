Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitecek? 2025 TOKİ başvuru sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:03

2025 TOKİ başvurularında sona yaklaşılırken gözler kura ve sonuç tarihlerine çevrildi. Uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuruların ne zaman biteceğini ve kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. TOKİ’nin takvimi yakından takip edilirken süreçle ilgili güncel bilgiler araştırılıyor. Peki 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman ilan edilecek?

TOKİ'nin 2025 konut projesine yoğun ilgi sürerken başvuruların kapanış tarihi ile kura sonuçlarının açıklanacağı gün araştırılıyor. Sosyal konut fırsatından yararlanmak isteyen binlerce kişi, sürecin nasıl işleyeceğini ve sonuçların ne zaman duyurulacağını sorguluyor. TOKİ'nin resmi duyuruları takip edilirken gözler kura takvimine çevrilmiş durumda. Peki 2025 TOKİ başvuru ve kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 500 bin konut hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi takvimi ise belli oldu.

Buna göre; TOKİ kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

TOKİ 500 bin konut hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin liralık başvuru ücreti geri iade edilecek.

1+1 VE 2+1 EVLER NASIL OLACAK?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.

