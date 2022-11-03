Düşük bütçeli vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, bir projeyi daha hayata geçiriyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik TOKİ sosyal konut projesi başvurularının tamamlanmasının ardından bu sefer orta gelir grubuna yönelik proje hazırlandı. Bakan Kurum, söz konusu proje kapsamında 81 ilde 100 bin konut inşa edileceğini bildirdi. Bu açıklama sonrası orta gelir grubunda yer alan vatandaşlar, TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası başvuru tarihleri, şartları ve Bakan Kurum'un konu ile ilgili son dakika açıklaması…
ORTA GELİR GRUBU SOSYAL KONUT KAMPANYASI YOLDA!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İş Yerim'' projesinde TOKİ konut başvuruları, 31 Ekim'de tamamlandı. Arsa ve iş yeri başvuruları ise 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni ucuz konut kampanyası geliyor. Merakla beklenen Orta Gelir Grubu Sosyal Konut Kampanyası ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orta Gelir Grubu Sosyal Konut Kampanyası için tarih verdi ve detayları açıkladı. Böylece ''Orta gelir TOKİ sosyal konut kampanyası ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt buldu. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, kampanya 100 bin konut ile planlanırken süreç bankalarla birlikte yürütülecek.
TOKİ ORTA GELİR SOSYAL KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? TARİH VERİLDİ!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu konut kampanyası için ilk defa rakam paylaştı.
81 ilde 100 bin konut yapılmasının planlandığını ifade eden Bakan Kurum, ''TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." dedi.
ORTA VE ORTA GELİR GRUBUNUN ÜZERİNİ KAPSAYACAK
Yılda 600 bin konut üretildiğini belirten Bakan Kurum, bunun yüzde 15-20'sinin bu kapsama girdiğini, dolayısıyla yaklaşık 100 bin konutun kampanyaya gireceğini bildirdi. Kurum 81 ilde orta ve orta gelir grubu üzerindeki vatandaşları kapsayacak bir kampanya olacağının altını çizdi.
"ÜRETİMİ DEVAM EDEN KONUT ŞİRKETLERİ DAHİL OLABİLECEK"
Finansman boyutu için çalışmaların netleşmediğini ancak bankalarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz. Beraber çalışıyoruz. Bu kampanya mevcut yeni konut üretimi konusunda destekleyici olacak" diye konuştu.
Bakan Kurum, Türkiye'de üretimi devam eden konut şirketlerinin bu kampanyaya dahil olabileceğini belirtti.