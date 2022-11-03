TOKİ ORTA GELİR SOSYAL KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? TARİH VERİLDİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu konut kampanyası için ilk defa rakam paylaştı.

81 ilde 100 bin konut yapılmasının planlandığını ifade eden Bakan Kurum, ''TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." dedi.