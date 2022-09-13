TOKİ sosyal konut 2+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri belli oldu! TOKİ 2+1 ucuz konut başvuru ücreti ne kadar?

81 ilde 500 bin ev, TOKİ sosyal konut projesi üzerinde yapılacak. Birçok vatandaş da TOKİ sosyal konut 2+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri hakkında araştırmalarda bulunuyor. İlk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ 2+1 ucuz konut başvuru ücreti hakkında araştırmalarda bulunuyor. TOKİ ucuz konut projesi ile dar ve orta gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Peki, TOKİ sosyal konut 2+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri ne kadar? İşte detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler getirdi. 81 ilde 500 bin konut yapılacak ve milyonlarca vatandaş, ilk defa ev sahibi olacak. Başvuru şartları ve başvuru tarihi belli olması bir tarafa; daire fiyatları da belli olmuş durumda. Özellikle çekirdek aileler 2+1 daire fiyatları ve taksitlerini araştırıyor.

İşte detaylar…