TOKİ sosyal konut 2+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri belli oldu! TOKİ 2+1 ucuz konut başvuru ücreti ne kadar?

81 ilde 500 bin ev, TOKİ sosyal konut projesi üzerinde yapılacak. Birçok vatandaş da TOKİ sosyal konut 2+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri hakkında araştırmalarda bulunuyor. İlk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ 2+1 ucuz konut başvuru ücreti hakkında araştırmalarda bulunuyor. TOKİ ucuz konut projesi ile dar ve orta gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Peki, TOKİ sosyal konut 2+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri ne kadar? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler getirdi. 81 ilde 500 bin konut yapılacak ve milyonlarca vatandaş, ilk defa ev sahibi olacak. Başvuru şartları ve başvuru tarihi belli olması bir tarafa; daire fiyatları da belli olmuş durumda. Özellikle çekirdek aileler 2+1 daire fiyatları ve taksitlerini araştırıyor.
İşte detaylar…
İLK İŞİM İLK EVİM ADI VERİLDİ
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik.
Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayırıyoruz.
Projemizdeki konutlarımızın yüzde 20'sine denk helen 50 bini ise gençlerimize tahsis ettik."
BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada başvuruların yarın başlayacağını ve ekimin sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.
2+1 ve FİYATLARI BELLİ OLDU
Özellikle gençler ve çekirdek ailelerin ilk ev olarak arzuladığı 2+1 konutların fiyatları da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Fiyatlar şu şekilde…
Normal fiyatlardan indirime gidilerek;
2+1 konutların fiyatı 608 bin TL olacak.
Aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle birçok insan 2+1 konut sahibi olacak.
Bunun yanında, belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin olarak alınacak.
GELİR ŞARTI BULUNUYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi olma şartı arasında aylık gelir limitinin olduğunu belirtti. Erdoğan, İstanbul için aylık 18 bin; yurt genelindeyse 16 bin liradan fazla hane gelirinin üst limit olduğunu belirtti.
Toki başvuru ücreti ne kadar?
TOKİ 2+1 başvuru ücreti de bulunuyor. Başvuru için 500 TL ödenmesi gerekmekte olduğunu bildirmek gerekiyor.
240 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.