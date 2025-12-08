TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç TL?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa ediyor. Dar gelirli vatandaşlar için satışlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile yapılacak. Konut fiyatları 1 milyon 800 bin liradan başlarken, taksitler İstanbul'da 7 bin 313 TL, diğer illerde 6 bin 750 TL'den başlıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde toplam 500 bin sosyal konutun inşası planlanıyor. Projede farklı aile yapıları göz önünde bulundurularak 1+1 ve 2+1 daire tipleri sunulacak. Ancak başvuru sırasında adaylar, hangi konut tipinden alacaklarını seçemiyor; konut tipi, kura çekimi sonucunda belirleniyor.

Başvurular, iki farklı yöntemle yapılabiliyor:

E-Devlet üzerinden başvuru: 18 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Banka şubeleri aracılığıyla başvuru: 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Konut fiyatları ve ödeme planları hakkında detaylı bilgiler, başvuru süreci tamamlandıktan sonra duyurulacak.