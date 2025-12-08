TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç TL?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa ediyor. Dar gelirli vatandaşlar için satışlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile yapılacak. Konut fiyatları 1 milyon 800 bin liradan başlarken, taksitler İstanbul'da 7 bin 313 TL, diğer illerde 6 bin 750 TL'den başlıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye genelinde toplam 500 bin sosyal konutun inşası planlanıyor. Projede farklı aile yapıları göz önünde bulundurularak 1+1 ve 2+1 daire tipleri sunulacak. Ancak başvuru sırasında adaylar, hangi konut tipinden alacaklarını seçemiyor; konut tipi, kura çekimi sonucunda belirleniyor.
Başvurular, iki farklı yöntemle yapılabiliyor:
E-Devlet üzerinden başvuru: 18 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek.
Banka şubeleri aracılığıyla başvuru: 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.
Konut fiyatları ve ödeme planları hakkında detaylı bilgiler, başvuru süreci tamamlandıktan sonra duyurulacak.
TOKİ'nin sunduğu en cazip fırsatlardan biri, konut bedelinin sadece %10'u peşinat olarak alındıktan sonra kalan tutarın 240 aya (20 yıla) varan vade imkanlarıyla ödenmesidir. Aylık taksit miktarları ise illere ve konut tiplerine göre farklılık göstermektedir.
Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı (Örnek Taksitler):
|Konut Tipi (Brüt Metrekare)
|Peşinat Oranı
|Vade Süresi
|Aylık Taksit (Başlangıç)
|1+1 (55 m²)
|%10
|240 Ay
|6.750 TL'den başlayan
|2+1 (65 m²)
|%10
|240 Ay
|8.250 TL'den başlayan
|2+1 (80 m²)
|%10
|240 Ay
|9.938 TL'den başlayan
İstanbul İlleri İçin Ödeme Planı (Örnek Taksitler):
|Konut Tipi (Brüt Metrekare)
|Peşinat Oranı
|Vade Süresi
|Aylık Taksit (Başlangıç)
|1+1 (55 m²)
|%10
|240 Ay
|7.313 TL'den başlayan
|2+1 (65 m²)
|%10
|240 Ay
|9.188 TL'den başlayan
|2+1 (80 m²)
|%10
|240 Ay
|11.063 TL'den başlayan
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonra ödenmeye başlaması bekleniyor.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecek. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.
Ancak Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.