TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi artacak mı? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 TOKİ sosyal konut ödeme planı

TOKİ ödeme planı kapsamında peşinat ödemesi sonrası gerçekleştirilecek ödeme sonrası ucuz konut sahibi olacak vatandaşlar projenin detaylarını araştırmaya devam ediyor. Bu noktada 2+1 3+1 TOKİ ev fiyatları etkili olacak. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan konut fiyatları sonrası taksitlere dair detaylar da belli oldu. Başvuru sonuçları ve kura çekimini bekleyen vatandaşlar TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, hangi ayda sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, artacak mı? İşte, 2022 sosyal konut ödeme şartları…