TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi artacak mı? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte 2022 TOKİ sosyal konut ödeme planı

TOKİ ödeme planı kapsamında peşinat ödemesi sonrası gerçekleştirilecek ödeme sonrası ucuz konut sahibi olacak vatandaşlar projenin detaylarını araştırmaya devam ediyor. Bu noktada 2+1 3+1 TOKİ ev fiyatları etkili olacak. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan konut fiyatları sonrası taksitlere dair detaylar da belli oldu. Başvuru sonuçları ve kura çekimini bekleyen vatandaşlar TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, hangi ayda sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, artacak mı? İşte, 2022 sosyal konut ödeme şartları…
TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;
"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."
TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.
TOKİ taksitleri, 2+1 konutlar için 2.280 TL'den başlayan, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanınca başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatlarını da duyurdu. Buna göre; 2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.
e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.
Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sosyal konut projesiyle ilgili sorularını cevapladı. Kurum ödemelere ilişkin şunları söyledi;
İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak.
T.C. vatandaşı olmak
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutu bulunmamak, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
Başvuruları yapacak vatandaşların, 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan kişiler, müracaat edebilecek.
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
Başvuruları yapacak vatandaşların, 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan kişiler, müracaat edebilecek.
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