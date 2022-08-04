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Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:27

TOKİ Uşak kura çekiliş sonuçları isim isim listesi! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı!

TOKİ kura çekiliş sonuçları, ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Şimdiye dek açıklanan TOKİ Uşak kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Toplam 321 adet 2+1 ve 3+1 evlerin hak sahipliği belirleme kura çekilişi sonuçları açıklandı. Böylelikle Uşak Karaağaç Mahallesi konut projesinde kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ TOKİ Uşak kura çekilişi ve 2022 TOKİ TOKİ Uşak kura Karaağaç kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ Uşak kura çekiliş sonuçları isim isim listesi! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayını bugün yapıldı. Bugün sabah ve öğle saatlerinde başlayan TOKİ kura çekilişleri canlı olarak yayınlandı. Konutlar bugün sahiplerini buldu. Uygun fiyata ev sahibi olmak için TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapanlar, ' TOKİ Uşak kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyordu. İşte 2022 TOKİ Uşak Karaağaç kura kura sonuçları ve kazanan isim listesi…

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri sona erdi. Toplam 321 adet 2+1 ve 3+1 evlerin hak sahipliği belirleme kura çekilişi sonuçları bugün Noter huzurunda gerçekleşti.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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TOKİ Uşak kura çekiliş sonuçları isim isim listesi! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı!
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