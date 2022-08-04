TOKİ Uşak kura çekiliş sonuçları isim isim listesi! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ TOKİ Uşak kura çekilişi canlı yayını bugün yapıldı. Bugün sabah ve öğle saatlerinde başlayan TOKİ kura çekilişleri canlı olarak yayınlandı. Konutlar bugün sahiplerini buldu. Uygun fiyata ev sahibi olmak için TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapanlar, ' TOKİ Uşak kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyordu. İşte 2022 TOKİ Uşak Karaağaç kura kura sonuçları ve kazanan isim listesi…