Top Gun: Maverick konusu ve oyuncuları: Top Gun Maverick filmi ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği ve Tom Cruise'un bir kez daha ikonik pilot Maverick'i canlandırdığı Top Gun: Maverick, sadece aksiyon sahnelerinin gerçekçiliğiyle değil, aynı zamanda duygusal derinliğiyle de eleştirmenlerden tam not aldı ve dünya çapında 2022'nin en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri oldu.
Top Gun: Maverick, pilot Pete "Maverick" Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananlara odaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete "Maverick" Mitchell, donanmaya verdiği 30 yıllık başarılı hizmetin ardından, test pilotu olarak sınırları zorlar.
Kendisini karaya bağlayacak herhangi bir görevden uzak durmak isteyen Maverick, kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi özel bir görev için eğitirken bulur. Hem belirsiz bir gelecekle hem de geçmişindeki anılarıyla karşı karşıya olan Maverick, gitmek zorunda olduğu görev nedeniyle en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.
Tom Cruise – Pete "Maverick" Mitchell:
Miles Teller – Bradley "Rooster" Bradshaw
Jennifer Connelly – Penny Benjamin
Val Kilmer – Tom "Iceman" Kazansky
Jon Hamm – Amiral Beau "Cyclone" Simpson
Ed Harris – Amiral Chester "Hammer" Cain
Glen Powell – Jake "Hangman" Seresin
Monica Barbaro – Lt. Natasha "Phoenix" Trace
Lewis Pullman – Lt. Robert "Bob" Floyd
Charles Parnell – Amiral Marcus "Sundown" Williams
Kara Wang – Lt. Callie "Halo" Bassett
Jean Louisa Kelly – Carole Bradshaw