Giriş Tarihi: 5.12.2025 16:27

Top Gun: Maverick konusu ve oyuncuları: Top Gun Maverick filmi ne zaman çekildi?

1986 yapımı efsanevi filmin beklenen devamı Top Gun: Maverick, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Filmin hikâyesi, Donanma'nın efsanevi pilotu Pete "Maverick" Mitchell'ın (Tom Cruise), merhum en iyi arkadaşının oğlu da dâhil olmak üzere genç Top Gun mezunlarını tehlikeli bir görev için eğitmesini konu alıyor. Top Gun: Maverick filminin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman çekildi ve vizyona girdi? İşte, tüm detaylar:

Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği ve Tom Cruise'un bir kez daha ikonik pilot Maverick'i canlandırdığı Top Gun: Maverick, sadece aksiyon sahnelerinin gerçekçiliğiyle değil, aynı zamanda duygusal derinliğiyle de eleştirmenlerden tam not aldı ve dünya çapında 2022'nin en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri oldu.

TOP GUN MAVERICK KONUSU

Top Gun: Maverick, pilot Pete "Maverick" Mitchell'in hava kuvvetlerine geri dönüşü sonrası yaşananlara odaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete "Maverick" Mitchell, donanmaya verdiği 30 yıllık başarılı hizmetin ardından, test pilotu olarak sınırları zorlar.

Kendisini karaya bağlayacak herhangi bir görevden uzak durmak isteyen Maverick, kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi özel bir görev için eğitirken bulur. Hem belirsiz bir gelecekle hem de geçmişindeki anılarıyla karşı karşıya olan Maverick, gitmek zorunda olduğu görev nedeniyle en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

TOP GUN MAVERICK OYUNCULARI

Tom Cruise – Pete "Maverick" Mitchell:

Miles Teller – Bradley "Rooster" Bradshaw

Jennifer Connelly – Penny Benjamin

Val Kilmer – Tom "Iceman" Kazansky

Jon Hamm – Amiral Beau "Cyclone" Simpson

Ed Harris – Amiral Chester "Hammer" Cain

Glen Powell – Jake "Hangman" Seresin

Monica Barbaro – Lt. Natasha "Phoenix" Trace

Lewis Pullman – Lt. Robert "Bob" Floyd

Charles Parnell – Amiral Marcus "Sundown" Williams

Kara Wang – Lt. Callie "Halo" Bassett

Jean Louisa Kelly – Carole Bradshaw

