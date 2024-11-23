Topkapı Kaleiçi Meydanı yeniden hayat bulacak

Topkapı Kaleiçi Meydanı, Fatih Belediyesi tarafından İstanbul'un tarihi dokusunu koruyan bir tasarım projesiyle yeniden hayata geçirilecek. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaptığı açıklamada, hayata geçirilen projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde yapılacağını söyledi. Topkapı Kaleiçi Meydanı projesiyle yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın ağaçlandırılarak etkinlik alanları oluşturulup trafiğe kapatılacağını belirten Turan, çalışmaların 2025 yılının yazında bitmesini beklediklerini kaydetti. Tarihi meydanın 1995'ten bu yana otobüslerin parklanma alanı olarak kullanıldığını aktaran Turan, "Ulusal bir proje yarışma yaptık, bu meydan projesi bu yarışmayı kazandı" diye konuştu. İstanbul'un yıllardır kent hafızasında olmayan tarihi bir kent meydanına kavuşacağını belirten Turan şöyle devam etti:"Sadece bu bulunduğumuz alan içerisinde 20 bin metrekarelik bir kent meydanı oluşmuş olacak. Bu 20 bin metrekarelik alanın tamamı trafiğe kapalı alan olacak. Civarındaki bütün bu binalar, etrafındakiler de bir kentsel tasarım projesiyle beraber kent meydanıyla bütünleştirilecek." Çalışmaların tamamlanmasıyla sur duvarının da ortaya çıkacağını anlatan Turan, İETT durağının ise sur dışına alındığını ifade etti. Farklı ağaç türlerinin meydanda yer alacağını dile getiren Turan, "Bu proje aynı zamanda Kara Surları Millet Bahçemiz ile de uyumlu bir proje. Birleşmiş olacak. Yani 20 bin metrekare kent meydanı. Hemen bitişiğinde 20 bin metrekare de bir millet bahçemiz var. Dolayısıyla toplam 40 bin metrekarelik bir alan bütünleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.