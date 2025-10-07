Topkapı Sarayının dünyaca ünlü saat koleksiyonu günyüzüne çıkıyor

Osmanlı saat ustalarından Ahmed Eflâkî Dede ve Süleyman Leziz'in eserlerinden Avrupa'nın zarif örneklerine kadar 300'ü aşkın parça, Saray'ın Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi'nde görülebilecek. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Osmanlı Devleti'nin gerçekten cihanşümul bir döneminde oluşturulmuş olan bu koleksiyon, gerek satın almalar gerekse diplomatik hediyeler yoluyla edinilmiş, pek çoğu dünyada tek örnek olan saatleri barındırıyor. Saatlerin her birinin kendine özgü hikayesi var. Koleksiyonun önemli bir kısmı Türk saatçiliğine ışık tutacak nitelikte eserlerden oluşuyor" dedi.

Osmanlı hanedanına dört asır boyunca ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, yalnızca bir yönetim merkezi değil; kültürel, sanatsal ve teknik mirasın da taşıyıcısı konumunda. Saray'ın en değerli hazinelerinden biri olan saat koleksiyonu, mekanik ustalığı ve sanatsal zenginliğiyle dünya saatçilik tarihinde özel bir yere sahip. Milli Saraylar Başkanlığı'nın yürüttüğü titiz belgeleme, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda bu özel koleksiyon, modern ve estetik bir sergileme düzeniyle yeniden hayat buldu. Topkapı Sarayı'nın İkinci Avlusu'nda yer alan Has Ahırlar bölümü, 'Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat' temasıyla Saat Müzesine dönüştürüldü. Bu alanda, koleksiyonun yüzde 80'ini oluşturan 300'ü aşkın eser, ilk kez kapsamlı bir biçimde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

'TÜRK SAATÇİLİĞİNE IŞIK TUTACAK ESERLERDEN OLUŞUYOR'

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Bu sergi, önemli bir ilke imza atıyor. Topkapı Sarayı'nın saat koleksiyonu, Milli Saraylar envanterinde yer alan ve dünyaca ünlü bir koleksiyon. 380 adet tarihi saatten oluşuyor. Geçmişte sınırlı ölçüde sergilense de ilk kez bu kadar kapsamlı bir biçimde, bir müze konseptiyle ziyaretçiye sunuluyor. Restorasyon süreci yaklaşık üç yıl sürdü. Hem mekanın, yani Has Ahırlar bölümünün 16. ve 17. yüzyıldan kalma yapısının restorasyonu hem de saatlerin tek tek taşınabilir şekilde onarımı titizlikle gerçekleştirildi. Yaklaşık 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan seçkimizde, 380 saatlik koleksiyonun 300'ü bir bütün olarak burada sergileniyor. Bunların 200'den fazlası ise depolardan ilk kez çıkarıldı. Konservasyon ve restorasyon süreçleri büyük bir başarıyla tamamlandı. Eserlerin tamamı çalışır durumda ve sergilenmeye hazır. Koleksiyon, Osmanlı Devleti'nin ihtişamlı döneminde oluşturulmuş; diplomatik hediyeler ve satın almalar yoluyla elde edilmiş, dünyada benzeri olmayan saatleri içeriyor. Her birinin kendine özgü, ilginç bir hikayesi var. 1600'lerin ortasında Türkiye'de üretilmiş ilk saat de koleksiyonumuzda bulunuyor. Ayrıca 16. yüzyılın başlarında diplomatik hediye olarak ülkemize gelen saatler de burada yer alıyor. Ziyaretçilerimizin bu eşsiz koleksiyona yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz" dedi.

TOPKAPI SARAYI SAAT MÜZESİ HEM SAAT MERAKLILARINI HEM DE SANAT TUTKUNLARINI AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR

Topkapı Sarayı Saat Müzesi, hem saat meraklılarını hem de sanat tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Müzede; Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz'in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra, Sultan II. Abdülhamid'e armağan edilen Rus yapımı 'grifon' figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri gibi nadide örnekler yer alıyor. Müze, hem Osmanlı hem de Avrupa saat sanatının seçkin örneklerini bir araya getiriyor. Eserler; Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri olmak üzere tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor. Türk saatçiliğine adanmış özel bölümde, Osmanlı ustalarının tüm eserleri ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

ÖZEL KOLEKSİYON MODERN VE ESTETİK SERGİLEME DÜZENİYLE YENİDEN HAYAT BULDU

ZAMANIN VE SANATIN KALBİ HAS AHIRLAR'DA ATACAK

TÜRK SAATÇİLİĞİNDEN AVRUPA'NIN ZARİF ÖRNEKLERİNE

Saat Müzesi'de, Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflâkî Dede ve Süleyman Leziz'in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra Sultan II. Abdülhamid'e armağan edilen Rus yapımı 'grifon' figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri gibi nadide örnekler yer alıyor. Bu yönüyle müze, hem Osmanlı hem de Avrupa saat sanatının seçkin örneklerini bir araya getiriyor.

ZENGİN KOLEKSİYON, YENİLİKÇİ SERGİLEME

Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nde bir araya getirilen eserler; Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri gibi tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor. Türk saatçiliğine adanmış özel bölümde Osmanlı ustalarının tüm eserleri ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

VİTRİNLERDE TEKNOLOJİ VE TASARIM BİR ARADA

Saat Müzesi'nde yer alan eserler, mekanik yapıları ve estetik detaylarına göre özel olarak tasarlanmış vitrinlerde sergileniyor. Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki boy saatleri için özel teşhir alanları üretildi. Ağır oturtma saat ve altlıkları için özel kaideler tasarlandı. Cep saatleri bölümü ise spiral düzende asılmış eserleri ve vitrin önündeki dijital bilgilendirme ekranlarıyla yenilikçi bir anlayışla tasarlandı. Her bir saat, yüksek çözünürlüklü görsellerle eşleşen dijital etiketler üzerinden ziyaretçiye tanıtılıyor.

SAAT ATÖLYESİ VE CANLANDIRMALAR

Müze'nin bir diğer dikkat çekici alanı, canlandırmalı saat atölyesi. Bu bölümde koleksiyondaki etütlük eserler, tamir aletleri ve kurma anahtarları yer alıyor. Böylece geçmişte saat üretim ve bakım süreçlerinin nasıl yürütüldüğü ziyaretçilere uygulamalı olarak anlatılıyor. Onarım, fotoğraf çekimi ve nakil süreçlerine dair belgeleme çalışmaları da Müze'de belgesel içerik olarak yer buluyor.

ZAMANIN İZLERİ BUGÜNE TAŞINIYOR

Millî Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışma, Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu'nu adeta yeniden canlandırdı. İlk kez bu kadar kapsamlı bir yaklaşımla sergilenen eserler, teknik özellikleri, tarihî bağlamları ve sanatsal detaylarıyla bütünlüklü bir anlatım içeriyor. Bu büyük müze projesi sayesinde, zamanın izleri bugünün ziyaretçileriyle buluşuyor.