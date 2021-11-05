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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Toplu taşıma artık çekilmez hal aldı

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Toplu taşıma artık çekilmez hal aldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: CHP’li İBB yönetiminin yetersizliği nedeniyle toplu taşıma İstanbullular için eziyete döndü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işleyen toplu taşıma sisteminin çökerttiğini söyledi. Şirinevler-Atatürk Havalimanı metrosunun 14 aydır açılamadığını, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın son 3 durağı ile Mecidiyeköy-Çağlayan-Kağıthane duraklarının hizmete kapalı olduğunu belirten Kabaktepe, "AK Parti döneminde hizmet veren metroların CHP döneminde hizmete kapatılmasının yanı sıra yolda kalan otobüsler, çalışmayan metrobüsler, sürekli arızalanan tramvaylar da eklenince İstanbul'da toplu taşıma çekilmez bir hal aldı, adeta çileye döndü" dedi.

'Megabüs' vadedenlerin, İstanbulluları 'Megakuyruk'lara mahkum ettiğini vurgulayan Kabaktepe şunları söyledi: "İstanbul'un atıl yılları 2024'te son bulacak. Allah'ın izni, milletimizin takdiriyle İBB'yi yeniden eser ve hizmet vizyonuna dönüştüreceğiz. Önümüzdeki 5 yılın inşası için çalıştığımız gibi, geçmiş 5 yılın ihmallerini de tamamlayacağız. İstanbul'da her şey yoluna girecek."
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Toplu taşıma artık çekilmez hal aldı
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