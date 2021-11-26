Toplu ulaşıma zam ertelendi

İBB yönetimi, temmuz ayında toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 15 zammın ardından bilet fiyatlarına 4 ay geçmeden yeniden zam teklifiyle UKOME gündemine geldi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce, ulaşım ücretlerine yüzde 25'lik zam talep edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temmuz ayında katıldığı toplantıda "1 yıl zam yapılmayacak" sözlerine rağmen getirilen yeni zam teklifinin görüşülmesi, bir sonraki toplantıya ertelendi. Bu arada İBB'nin, 5 bin yeni taksi plakası teklifi de 11. kez oy çokluğuyla reddedildi.