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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Toprak bebek dayaktan ölmüş

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Toprak bebek dayaktan ölmüş
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Aygül Çelik, önceki gün 1 yaşındaki kızı Toprak'ı, Aksu Semt Polikliniği'ne götürüp yatağında hareketsiz halde yatarken bulduğunu söyledi. Burada yapılan muayenede bebeğin öldüğü belirlenirken, vücudunda morluklar ve darp izlerine rastlandı. Doktorların ihbarıyla gözaltına alınan Aygül Çelik, bebeğini darp etmediğini öne sürdü.



Bunun üzerine bir aydır birlikte yaşadığı sevgilisi Ahmet Ö. de çalıştığı otelde gözaltına alındı. Bebeği dövmediğin söyleyen Ahmet Ö. ve Ayşegül Çelik tutuklandı. İkilinin zaman zaman tartıştığı belirtildi. Aygül Çelik'in eski eşi olan, Toprak bebeğin babasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Minik bebeğin kesin ölüm nedeni, yapılan otopsi raporunun çıkmasıyla belirlenecek.

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Toprak bebek dayaktan ölmüş
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