Tornavidalı hırsız 15 ATM’yi soymuş! Kafasına kask taktı eline tornavida aldı ATM’leri soydu

İstanbul genelinde 21 Nisan ve 18 Kasım tarihleri arasında bir bankanın 15 farklı ATM'sinde toplam 38 hırsızlık yaşandı. Banka yetkililerin polise başvurması üzerine soruşturma başlatıldı. Çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği tüm ATM'lerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yöntemiyle karşı karşıya kaldı.

TORNOVİDA İLE ATM'DEN PARA ÇEKTİ

Görüntülerde, ATM'ye gelen kasklı bir şüphelinin para yatırıyor gibi davranarak üzerinde taşıdığı tornavida ve benzeri aletlerle hırsızlık yaptığı görüldü. Tornavidayla para bölümünü açan şüpheli, içindeki paraları alıp olay yerinden uzaklaştı.

GÜNLERCE TAKİP EDİLDİ

Tanınmamak için kask takan şüphelinin yüzünün görünmemesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Aylar süren çalışmanın ardından hırsızın çeşitli suçlardan 9 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki T.K. olduğu saptandı.

ONLARCA ATM'Yİ SOYMUŞ

Yapılan çalışmaların ardından Esenyurt'ta adresi tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Araştırmada şüphelinin İstanbul genelinde bir bankaya ait 15 farklı ATM'de toplam 38 olay gerçekleştirdiği belirlendi. ATM'lerde toplam 199 bin 760 lira para çalan şüpheli T.K. işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.