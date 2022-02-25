Tortum Şelalesi "can suyu"na kavuştu

Şelaleye su sağlayan kanallarda tadilat ve çalışmalardan dolayı 15 Şubat'ta tamamen suyu kesilen Tortum Şelalesi'nde yeniden su akmaya başladı.

Valilik ve ilgili kurumların devreye girmesiyle kanallara su bırakılmasının ardından şelale, yeniden eski günlerine kavuştu.

Şelale yanındaki işletmenin sahibi Şaban Ata, gazetecilere, Tortum Şelalesi'nin can suyunun verildiğini ve kaderine terk edilmiş halinin sona erdiğini söyledi.

Suyun hayat ve can olduğunu söyleyen Ata, "Su bizim tabiatımızdır. Elektriğimiz, ormanımız, üretimimiz ve tarımımız susuz olmuyor. Tabi ki kimse suyun kesilmesini istemezdi ama burada firmanın ufak tefek çalışmaları ve kanaldaki tadilatlardan dolayı su kesilmişti. Tabi ki bunun kasıtlı kesildiğini söyleyemeyiz, bu hoş olmaz. Su kısmen bir iki ay içerisinde azalmaya başlamıştı ama 15 Şubat'ta tamamen kesildi." diye konuştu.

Ata, yetkili birimlerin ve medyanın işin peşini bırakmadığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Şelalede yaklaşık 9 gün bir damla su yoktu. Şükür bugün şelalemiz özgürlüğüne ve can suyuna kavuştu. İlgi gösterenlere, yetkili birimlere minnettarız. Umarız ki şelale bir daha susuz kalmaz. Çünkü su her şeyimiz. Buraya merdivenler, bariyerler, aydınlatma, ışıklandırma ve düzenleme derken devletimizin çok ciddi yatırımları oldu. Bizlerin de işletmeci olarak yatırımları oldu. Amacımız Erzurum'a gelen yerli ve yabancı turistleri burada memnun etmek, onlara hizmet etmek, ekonomiye katkı sağlamak. Su olmadığı için işletmeyi kapattık ama en kısa zamanda açacağız."