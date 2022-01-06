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Giriş Tarihi: 6.1.2022 19:29

Torununu öldüren dede serbest kaldı! Torununu öldüren dedeye ev hapsi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Torununu öldüren dede serbest kaldı! Torununu öldüren dedeye ev hapsi

İzmir'de torunu Halit Nurtop'u (40) anne ve babasına şiddet uyguladığı için öldüren 94 yaşındaki dede Hüseyin Nurtop sevk edildiği adliyede ‘ev hapsi’ şartıyla serbest bırakıldı.

Korkunç olay, Salı günü saat 11.00 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 94 yaşındaki Hüseyin Nurtop tartıştığı torunu Halit Nurtop'a (40) av tüfeğiyle ateş açtı. Halit Nurtop, sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalırken, dede Nurtop ise jandarmayı arayarak kendini ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Halit Nurtop'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Dede Nurtop ise gözaltına alındı. Sürekli alkol alarak anne ve babasını darp eden torun Halit Nurtop'un bu nedenle olay günü dedesi Hüseyin Nurtop ile tartıştığı anlaşıldı.

Hüseyin Nurtop ifadesinde, "Torunum anne ve babasına şiddet uyguluyordu. Alkol için sürekli para istiyordu. Herkesi tehdit ediyordu. Korkutmak için ateş ettim. Yanlışlıkla vurdum" dedi. Adliyeye sevk edilen Hüseyin Nurtop, 'ev hapsi' şartıyla serbest bırakıldı. Halit Nurtop'un bipolar bozukluk nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü, ilaçlarını aksattığı için öfke kontrolünü sürekli yitirmesi nedeniyle herkesle tartışma yaşadığı öğrenildi.

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Torununu öldüren dede serbest kaldı! Torununu öldüren dedeye ev hapsi
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