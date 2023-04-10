Tosuncuğun kara kutusundan şok savunma! “Kayıp paraları Tosuncuğa sorun”

Çiftlik Bank Davalarında bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olan, Tosuncuğun "Kara Kutusu" olarak bilinen Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iadesi kabul edilmişti. Hakkında 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, 8 Nisan akşamı uçakla Uruguay'dan İstanbul'a getirilmiş, sonrasında emniyete götürülmüştü.

SAVCILIKTAN OSMAN NAİM KAYA'YA TUTUKLAMA TALEBİ

Çiftlik Bank davalarının sanıklarından olan Osman Naim Kaya, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastane kontrolünün tamamlanmasından sonra Tosuncuğun kara kutusu, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren Osman Naim Kaya, 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

FACEBOOK'TAN TOSUNCUĞUN SAĞ KOLUNA

Tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edilen Kaya'nın savcılık ifadesinde söyledikleri ise şok etti. Savcılıktaki savunmasında yaklaşık 15 yıldır Uruguay'da ikamet ettiğini söyleyen Tosuncuğun sağ kolu, Mehmet Aydın'ın kendisini Facebook'tan bulup Uruguay'a yerleşmek istediğini söylemesi üzerine Mehmet Aydın ve eşini havaalanında karşılayıp Uruguay'da bir otele yerleştirdiğini, daha sonraki süreçte bu şahıslara Uruguay'da rehberlik ettiğini, Mehmet Aydın'a ev, araba ve yat alırken yardımcı olduğunu, bunun karşılığında kendisine rehberlik etmesi ve alım satım işlerine de yardımcı olması nedeniyle Mehmet Aydın'ın 30 bin dolar para verdiğini söyledi.

"PARALARI MEHMET AYDIN'A SORUN"

Savunmasının devamında Kaya, Çiftlik bank organizasyonu ile hiçbir ilgisi bulunmadığını, Çiftlik bank organizasyonunu bilmediğini, bu işlerin içinde yer almadığını, iddia edildiği gibi bitcoin üretim cihazları satın almadığını, mağdurların parasının nerede olduğunun kendisinden değil Mehmet Aydın'dan sorulması gerektiğini ve Uruguay yetkili makamlarınca Mehmet Aydın'ın tüm mal varlığına el konulduğunu ifade ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"TOSUNCUĞUN EŞİ 90 BİN DOLARLIK ARAÇ KARŞILIĞI İFADESİNİ ÇEKECEĞİNİ SÖYLEDİ"

2017 yılının Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye döndüğünü de dile getiren Osman Naim Kaya, "O dönem Mehmet Aydın Bahamalar'a tatile gitmişti. Orada tanıştığı Brezilyalı bayanla Uruguay'a dönünce eşi Sıla Aydın durumu öğrendi. Türkiye'ye döndü ve bir daha hiç gelmedi. Sıla Hanım bayanla Mehmet Aydın'ı benim tanıştırdığımı zannederek ilk ifadesinde hakkımda yalan konuşarak Çiftlik Bank soruşturmasına dahil etti. Hatta o dönem kendisine 90 bin dolara satın alınan aracı kendisine göndermem şartıyla ifadesini geri çekeceğini söyledi" dedi.

"HİYERARŞİK YAPI İÇİNDE OLMADIM"

Çiftlik Bank'ın kurulduğu tarihte Mehmet Aydın'ı tanımadığını ifade eden Kaya, "15 yıldır Uruguay'da yerleşik hayat yaşıyorum. Ben Aydın'dan para alıp bitcoin cihazları almadım. Sadece Adın'ın araba, villa alışlarında kendisine yardımcı olduğum için komisyon aldım. İlk başta 30 bin dolar aldım. Hiyerarşik yapı içinde olmadım. Sadece Mehmet Aydın'a Uruguay'da yol gösterdim" şeklinde konuştu.