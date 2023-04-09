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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Tosuncuk’un ‘kara kutusu’ İstanbul’da

Tosuncuk’un ‘kara kutusu’ İstanbul’da
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 'karakutusu' Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uruguay'da 2018'de yakalanan Kaya'ya 4.5 yıl ev hapsi verilmişti. Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edilmişti.

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Tosuncuk’un ‘kara kutusu’ İstanbul’da
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