Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı

İstanbul'dayasa dışı bahis çetesine yönelik operasyondan tanıdık bir ismin akrabası çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği polisleri, çetenin paraları QR Kod aracılığıyla Küçükçekmece'de bir AVM'deki ATM'lerden çektiklerini tespit etti. 5 kişilik çetenin liderliğini ise Çiftlik Bank davasının 1 numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan E.A.'nın yaptığı ortaya çıktı. Çiftlik Bank davasında tanık olarak da dinlenen E.A. ile birlikte 4 kişi tutuklandı. Çete üyelerinin üzerlerinde bulunan 108 bin 450 liraya el konuldu.