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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyondan tanıdık bir ismin akrabası çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği polisleri, çetenin paraları QR Kod aracılığıyla Küçükçekmece'de bir AVM'deki ATM'lerden çektiklerini tespit etti. 5 kişilik çetenin liderliğini ise Çiftlik Bank davasının 1 numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan E.A.'nın yaptığı ortaya çıktı. Çiftlik Bank davasında tanık olarak da dinlenen E.A. ile birlikte 4 kişi tutuklandı. Çete üyelerinin üzerlerinde bulunan 108 bin 450 liraya el konuldu.

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Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı
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