Trabzon Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'da bir ilk olarak hayata geçirilen Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı. Açılış törenine Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili adayları Yılmaz Büyükaydın, Meryem Sürmen,Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, AK Parti önceki dönem Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Eşi Sevcan Zorluoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, ve vatandaşlar katıldı.

"HEM TRABZON , HEM DE TÜRKİYE İÇİN HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışta yaptığı konuşmada kadınların iş hayatındaki engellerin her birini ortadan kaldırmak, daha güzel günler, daha rahat koşullara ulaşması için ellerinden gelene yaptıklarını belirterek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kadroları çok güzel şeyler yaptı. AK Parti'nin kadına verdiği değerin en güzel örneği Meclisteki milletvekili sayısı. Bu tür tesislerin sayısının artıracağız. Şehirlerimizde böyle tesisler üretmek şehirlerimizi daha da yaşanabilir hale getiriyor. Söz Konusu kadın olunca daha da heyecanlanıyoruz. Ben de öğretmen bir annenin evladı olarak karşınızdayım. O yüzden kadınların iş hayatında çektikleri zorlukları bilen biri olarak buradayım. Bu engelleri kaldırmak için çalışacağız"dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti hükümetlerinin kadınları için çok şeyler yaptığına değinen Karaismailoğlu "Trabzon gelişiyor, büyüyor. Hem yaşam hem sosyal alanları yaparak şehrimizi geliştiriyoruz. Özellikle hükümetlerimiz döneminde Trabzon'da çok büyük şeyler yapıldı ama yeterli değil. Projelerimizi Trabzon'a kattığımızda çok daha şeyler başarmış olacağız. Hem Trabzon için hem Türkiye için hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz teknik birim olduğumuz için maalesef bizde fazla kadın arkadaşımız yok. Ama bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Kadın iş arkadaşlarımızı kadromuza katmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kadın mühendis arkadaşlarımıza da ihtiyacımız var. İnşallah bu vizyon projelerimizi de bir bir Trabzon'a kazandıracağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin, Trabzon'un kültürü ve sosyal hayatına da çok büyük katkılar sunacaktır" diye konuştu

Açılış programında konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Partimiz ve Belediyemizin vizyonu değerinde olan bu vizyonun, bu güzel eserin hizmete açılması dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Burası eşimle beraber büyükşehir Belediye başkanı adayı olduğum andan itibaren hayalimdi. Trabzon'a gelirken, Trabzon'umuza böyle bir tesisi kazandırmak hayaliyle gelmiştik. Bunu proje kataloğumuza koyarak 2019 yılında Trabzon'umuza söz verdik. Bu sözümüzün gereğini yerine getirmekten çok büyük gurur duyuyoruz. Sayın Mehmet Cengiz bey sağ olsunlar, projemizin yapımını üslendiler. Mehmet Cengiz bey ve Cengiz İnşaat'a da çok teşekkür ediyorum. Merkezimizde yok yok. Hanımefendilerin fitness salonu ,danışma alanında ise hizmet verecek kadın danışma merkezimiz var. Çok sayıda atölyemiz, gerek eğitim, gerek diğer faaliyetlerde de çok amaçlı salonumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve değerli milletvekillerimize, kısaca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve diğer katılımcılar tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Ardından Bakan Karaismiloğlu ve beraberindekiler merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.