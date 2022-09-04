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Giriş Tarihi: 4.9.2022 11:21 Son Güncelleme: 4.9.2022 11:56

Trabzon TEKNOFEST’te 2 Türkiye birinciliği aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Samsun’da düzenlenen 'TEKNOFEST KARADENİZ' final programında Trabzon 2 Türkiye birinciliği elde etti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon TEKNOFEST’te 2 Türkiye birinciliği aldı

Samsun'da yapılan TEKNOFEST Finallerinde, Eğitim Teknolojileri alanı ve Kutup Araştırma Projeleri alanında Trabzon, 2 Türkiye birinciliği elde etti. Trabzonlu öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

İKİ PROJE İLE BİRİNCİLİK ELDE EDİLDİ

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in Samsun'da düzenlenen finaller coşkuyla tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen TEKNOFEST'TE genç bilim insanları hünerlerini ortaya koydu. Eğitim Teknolojileri alanında Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Çağrı Kılıç, Osman Bedirhan Hakyemez, Halise Kurt, danışman öğretmenleri Lütfi Kurt; "Rüzgar Tüneli" projesiyle Türkiye birincisi oldu. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri'nde Sürmene Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)'de "Bor oksit bileşiğinden tasarladıkları İnovatif Lamba" ile Türkiye birincisi oldu. Öğrenciler ve öğretmenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK SÖZÜ

Trabzon İl Milli, Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, "Çocuklarımızın ülke çapında kazandıkları bu anlamlı başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi. Danışman öğretmenlerini ve öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Fettahoğlu, "Geleceğin bilim insanlarını alkışlamaktan ve her türlü destek vermekten mutluyuz" dedi.

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Trabzon TEKNOFEST’te 2 Türkiye birinciliği aldı
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