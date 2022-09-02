Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da 11 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu: 10 gözaltı
Giriş Tarihi: 2.9.2022 17:35 Son Güncelleme: 2.9.2022 18:19

Trabzon’da 11 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu: 10 gözaltı

Trabzon’un Tonya ilçesinde sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanırken, ikametlerde yapılan aramada  ise uyuşturucu madde, ruhsatsız  tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da 11 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Tonya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde Tonya ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Drone ve narkotik köpeği destekli operasyonda S.B., M.T., C.V., O.A., F.A., B.K., A.K., O.A. S.A. ve İ.S. isimli kişiler gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda ise 110 kök hint keneviri, 20 gram kubar esrar, 35 adet hint keneviri tohumu, 5 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 150 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Trabzon’da 11 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu: 10 gözaltı
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