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Giriş Tarihi: 11.10.2021 15:22 Son Güncelleme: 11.10.2021 15:25

Trabzon'da 3 aylık fuhuş operasyonunda 231 kadın yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da 3 aylık fuhuş operasyonunda 231 kadın yakalandı

Trabzon’da, Ahlak Şube Polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonlarında, son 3 ayda 67’si yabancı, 231 kadın hakkında işlem yapıldı. Cadde ve sokaklarda erkeklere teklifte bulunan ve çevreye rahatsızlık verdiği belirlenerek yakalanan 155 kadına 31 bin 620 TL ceza uygulandı. Operasyonlarda gözaltına alınan kadınlara yapılan testler sonucu 3 yabancı uyruklu kadında ise cinsel yollarla bulaşan AIDS ve frengi hastalığı tespit edildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, günü birlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Fuhşa yönelik denetim ve operasyonlarını sıklaştıran polis ekipleri son 3 aylık yapılan çalışmalarda 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. 7'si ev, 10'u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3'ünde, cinsel yolla bulaşan AIDS ve frengi hastalığı tespit edildi.

Operasyonlarda yakalanan 67 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edildiği, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği belirlendi. Denetimlerde, özellikle kent merkezinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.

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Trabzon'da 3 aylık fuhuş operasyonunda 231 kadın yakalandı
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