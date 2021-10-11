Trabzon’da 3 aylık fuhuş operasyonunda 231 kadın yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, günü birlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Fuhşa yönelik denetim ve operasyonlarını sıklaştıran polis ekipleri son 3 aylık yapılan çalışmalarda 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. 7'si ev, 10'u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3'ünde, cinsel yolla bulaşan AIDS ve frengi hastalığı tespit edildi.

Operasyonlarda yakalanan 67 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edildiği, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği belirlendi. Denetimlerde, özellikle kent merkezinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.