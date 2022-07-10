Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da çok acı olay: Kestikleri ağacın altında kalan baba oğul öldü!
Giriş Tarihi: 10.7.2022 17:07 Son Güncelleme: 10.7.2022 17:11

Trabzon'da çok acı olay: Kestikleri ağacın altında kalan baba oğul öldü!

Trabzon'da arazide kestikleri ağacın altında kalan Yusuf Yılmaz (72) ve oğlu Sezgin Yılmaz (48), ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Trabzon’da çok acı olay: Kestikleri ağacın altında kalan baba oğul öldü!

Acı olay, saat 15.30 sıralarında, Şalpazarı ilçesine bağlı Üzümözü Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli tarım işçisi Yusuf Yılmaz ve oğlu Sezgin Yılmaz, kışlık odun ihtiyaçları için yamaç arazilerinde, daha önce etkili olan rüzgar nedeniyle devrilmek üzere olan ağacı kesmek istedi. Kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kalan baba ve oğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan baba-oğul, kaldırıldığı Şalpazarı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Trabzon'da çok acı olay: Kestikleri ağacın altında kalan baba oğul öldü!
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