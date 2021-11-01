Trabzon’da ’ekim’ operasyonu: 109 şüpheli yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, ekim ayı içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu ile mücadeleye yönelik faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Trabzon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekim ayı içerisinde 114 şüpheli hakkında TCK 191 ve TCK 188 maddeler uyarınca işlem yaptı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Polis ekiplerinin, şüphelilere ait ikametlerde ve muhtelif yerlerde yaptığı aramalarda 1.412 gr bonzai, 3.285 gr esrar, 55 adet ecstasy, 3 gr eroin, 61 gr kenevir tohumu, 50 gr skunk, 4 gr Afyon sakızı, 19 adet captagon, 220 adet sentetik uyuşturucu hap, 76 gr bonzai ham maddesi, 49 gr metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 13 adet payp olarak adlandırılan cam düzenek, 2 adet tabanca ile 40 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ayrıca, bin 250 kişiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Narkotik Rehber eğitimizi verildi.

109 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise kent genelinde yaptıkları çalışmalarda 109 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 kişi ise cezaevine konuldu.

BEKÇİLER DESTEK VERDİ



Ekim ayı içerisinde çarşı ve mahalle bekçileri de asayiş ve huzurun sağlanmasına önemli katkı sağladı. İl genelinde Ekim ayı içerisinde 547 olaya müdahale eden bekçiler, aranan 94 şahsı yakaladı, 48 şahsa idari işlem yaptı. 2 bin 523 işyerini kontrol eden bekçiler, 104 araca işlem yaparken, 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.