Trabzon’da İsrail’e “Kırmızı ışık”

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik soykırıma dönüşen saldırılarına hem Türkiye hem de Trabzon Büyükşehir Belediyesi sessiz kalmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in vahşice saldırılarına karşı ortaya koyduğu tavır doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de 'katil' tepkisini her platformda dile getiriyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinin bazı mahallelerinde trafik ışıklarında farklı bir uygulamaya imza attı.

Yapılan çalışmalarla ışıklara, "Katil İsrail ve Özgür Kudüs" etiketleri eklendi. Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail'in katliamlarına dikkat çeken çalışması vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

FİLİSTİN HEPİMİZİN MESELESİ

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve soykırıma dönüşen saldırılarına asla sessiz kalamayacaklarını vurgulayan Başkan Genç, "İsrail, dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katlediyor, soykırım gerçekleştiriyor. İnsani yardımların girişini engelliyor. Kalplerimiz artık dayanmıyor, ruhlarımız sızlıyor. Hepimizin bu noktada tek ses olması gerekiyor. Bizler her platformda ve her zaman tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Şehrimizde bulunan işlek yerlerdeki trafik lambalarımıza "Katil İsrail ve Özgür Kudüs" etiketleri asarak İsrail katliamına tepki verme hususunda farkındalık oluşturmak istedik. Bizim medeniyetimizin bize öğrettikleri var. Hiçbir zaman soykırıma ve yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayan, barışın tesisi edilmesi için yoğun çaba harcayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada duruşu net. Bizler de her zaman o duruşun yanında yer alacağız. Bu süreçte Müslümanların birbirine daha fazla kenetlenmesi gerekiyor. Çünkü Filistin, sadece Filistinlilerin değil, hepimizin meselesidir" diye konuştu.