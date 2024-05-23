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Giriş Tarihi: 23.5.2024 14:31 Son Güncelleme: 23.5.2024 14:44

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Tanrıkulu (50) hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Türkoğlu (65) yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Köknar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde otomobil, sürücüsü Mustafa Türkoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan Mustafa Tanrıkulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı çıkartılan sürücü Türkoğlu ise ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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