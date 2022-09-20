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Giriş Tarihi: 20.9.2022 08:00

Trabzon'da polis memuru evinde ölü bulundu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde kadın polis memuru lojmandaki evinde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA
Trabzon’da polis memuru evinde ölü bulundu

Olay Cumhuriyet mahallesinde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Bir çocuk annesi polis memuru İlknur Erim Bahadır'ın (45) evinden gelen silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bahadır'ın evinin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri meslektaşları polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından vurulmuş halde buldu. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olay yerinde ise Bahadır'ın silahı ve bir kovan bulundu. Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli İlknur Erim Bahadır'ın boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bahadır'ın cenazesi otopsi sonrasında memleketine gönderilecek.

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Trabzon'da polis memuru evinde ölü bulundu
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