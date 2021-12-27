Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da sahte alkol operasyonu!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 15:45

Trabzon’da sahte alkol operasyonu!

İHA
Trabzon’da sahte alkol operasyonu!

Trabzon’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 litre sahte alkol ele geçirildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son günlerde artan sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin ve zehirlenmelerin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan saha ve istihbari araştırma sonucu Beşikdüzü ilçesindeki Kalegüney mahallesinde M.D. (68) isimli şahsın sahte alkol üretimi yaptığı ve satışa sunduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından M.D. isimli şahsın evine yapılan operasyonda 6 litre sahte alkol, 2 adet el yapımı tabanca, 1 adet el yapımı tüfek, 22 adet 9 mm tabanca mermisi, 19 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet 20 ml anason aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol üretim ve satışlarına izin verilmeyeceği ve operasyonlara hız kesmeden devam edileceği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
PKK imamlarına seçim talimatı! PKK'nın sözde hocalarına Demirtaş ziyareti
Bakan Soylu'dan İBB'deki terörle ilişkili isimler teftişine ilişkin son dakika açıklamaları
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Beş gün düşünüp bunu bulmuşlar
Şehit ailesinin sevinci yarıda kaldı! 8 yıl ceza aldı,1 günde çıktı
Yok öyle yirmi beş kuruşa simit
Son dakika: Bakan Koca güncel il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Vaka sayısı en çok artan 9 il
Çirkin zorbalığa hapis cezası! Haşemalı kız kardeşleri havuzdan çıkartmıştı
Sizi kim kurtaracak Aykut Bey?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da sahte alkol operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA