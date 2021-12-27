Trabzon’da sahte alkol operasyonu!

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son günlerde artan sahte içki tüketimine bağlı ölümlerin ve zehirlenmelerin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan saha ve istihbari araştırma sonucu Beşikdüzü ilçesindeki Kalegüney mahallesinde M.D. (68) isimli şahsın sahte alkol üretimi yaptığı ve satışa sunduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından M.D. isimli şahsın evine yapılan operasyonda 6 litre sahte alkol, 2 adet el yapımı tabanca, 1 adet el yapımı tüfek, 22 adet 9 mm tabanca mermisi, 19 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet 20 ml anason aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol üretim ve satışlarına izin verilmeyeceği ve operasyonlara hız kesmeden devam edileceği belirtildi.