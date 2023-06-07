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Giriş Tarihi: 7.6.2023 21:11 Son Güncelleme: 7.6.2023 21:58

Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında  1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza ilçenin Kaymaklı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaymaklı mahalle muhtarı Temel Yılmaz yönetimindeki 61 NH 043 plakalı öğrenci servisi, öğrencileri Kaymaklı mahallesine bıraktıktan sonra dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Temel Yılmaz ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Yaralılar Trabzon ve Araklı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Temel Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı
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