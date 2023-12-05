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Giriş Tarihi: 5.12.2023 13:50

Trabzon'da yorgun mermi 1 can almıştı! 3 kişi gözaltı alındı

Trabzon'da, evinin önünde odun keserken başına yorgun mermi isabet eden Perihan Dikbaş'ın (58) ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Dikbaş'ın, evinin yakınındaki bölgeden ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun hedefi olduğu belirtildi.

DHA
Trabzon’da yorgun mermi 1 can almıştı! 3 kişi gözaltı alındı

Olay, dün Şalpazarı ilçesi Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Evinin önünde odun kesen 2 çocuk annesi Perihan Dikbaş, aniden yere yığıldı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dikbaş'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, yorgun merminin isabeti nedeniyle Dikbaş'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili bölgede inceleme yaptı. Çalışmalarında 1 boş kovan bulan ekipler, olay yerine yakın bölgeden silahla 4-5 el ateş edildiğini tespit etti. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheli M.K. (85), O.Y. (52) ve H.Ö.'yü (71) gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu ve soruşturma sürerken, Perihan Dikbaş'ın cenazesinin de yarın Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Trabzon'da yorgun mermi 1 can almıştı! 3 kişi gözaltı alındı
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