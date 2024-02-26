Trabzon’daki kazada yaralılardan biri hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde durarak 61 AGG 070 plakalı aracındaki arkadaşlarını indirmeye çalışan Ahmet Koçal (24) arkadan hızla gelen K.B. yönetimindeki başka bir otomobilin kendilerine çarpması sonucu ağır yaralandı.