Spor Toto Süper Lig'in 4. Haftası dev derbiye sahne oldu! İki ezeli rakip Trabzonspor ile Galatasaray, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor ve Galatasaray puanlarını 7'ye yükseltti. Maç sonrası taraftarlar ise Trabzonspor Galatasaray maç özeti araştırmalarına başladı. İşte, Trabzonspor ile Galatasaray maçı dakika dakika özeti ve karşılaşmadaki kilit noktalar SABAH.com.tr'de!