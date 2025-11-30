Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor'un ilk başkanı kimdir? Trabzonspor kurucu üyesi ve ilk başkanı
Giriş Tarihi: 30.11.2025 22:58

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 30 Kasım 2025 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Trabzonspor'un ilk başkanı kimdir? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.

Trabzonspor'un ilk başkanı kimdir? sorusunda şıklar şöyle:

A- HÜSEYİN AVNİ AKER

B- AHMET SUAT ÖZYAZICI

C- ZİYA SONGÜLEN

D- ALİ OSMAN ULUSOY

DOĞRU CEVAP: D- ALİ OSMAN ULUSOY

