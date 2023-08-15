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Giriş Tarihi: 16.8.2023

Trabzon’un Fethinin 562. yıldönümü coşkusu

Trabzon’un Fethinin 562. yıldönümü coşkusu
Trabzon'un fethinin 562. yıldönümü dolayısıyla Fatih Parkı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, Fatih Sultan Mehmed Han'ın büstüne çelenk bırakmasının ardından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve il protokolü katıldı.



Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kutlama programı kapsamında verdiği fetih özel konseri, tören alanında bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. Törende konuşan Zorluoğlu "Ülkemizin gözbebeği kadim şehir Trabzon'umuzu bize armağan eden Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve askerlerini hayırla yâd ediyor, kanlarıyla yoğurdukları vatan toprağında ebedi uykularına dalmış ecdadımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. 15 Ağustos günü el değiştiren sadece bir şehir değildir, o gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Trabzon sadece fethedilmekle kalmamış, ecdat yüzyıllarca bu şehrin güzelliğine güzellik katmıştır. Camileri, minareleri, konakları, bedestenleri, çeşmeleri ve bahçeleriyle kadim şehrin her bir köşesi desenlerle bezenmiştir. Üzerine bastığımız bu topraklarda bütün canlılığıyla yaşayan bir medeniyet vardır" dedi. İHA

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Trabzon’un Fethinin 562. yıldönümü coşkusu
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