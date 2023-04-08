Trafik canavarı 22 can aldı

Yurtta dün meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kiyi ise yaralandı.Madal Ahmad yönetimindeki otomobil, havalimanı istikametine giden Emre Özmen yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Madal Ahmad (36), eşi Sara Mustafa (32) ve Abdullah Ahmad (2) ile diğer aracın sürücüsü olan ve avukatlık yaptığı öğrenilen Emre Özmen (28) ve avukat arkadaşı Doğukan Küpeli yaşamını yitirdi.Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada ise Süleyman Bayram (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçidin refüjdeki beton direğine çarparak savruldu. Kazada sürücü Süleyman Bayram ile yanında oturan Kırgızistan uyruklu kadın Alpert Baktıbek (27) hayatını kaybetti.Pınarbaşı ilçesinde Harun Demir (50) idaresindeki minibüs kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada minibüs şarampole uçtu. Kazada 2 yolcu hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.Sarıçam ilçesinde, Mehmet Emin Atıcı yönetimindeki araç, orta şeritte yavaşlayarak 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek T.Ç. idaresindeki vinçle çarpıştı. Vince çarpan otomobilde bulunan Mehmet Emin Atıcı ve Murat Rüzgar hayatını kaybetti. Ceyhan'ın Çiftlik Hat Mahallesi'nde yaşanan kazada ise sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Mamuk (26) öldü, yanındaki Ufkun T. yaralandı.iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada İnci Soysal (25) öldü, 6 kişi yaralandı.Göynük ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki İbrahim Dişçi (23) ve babası Abdurrahman Dişçi (45) hayatını kaybetti.Erdek ilçesine kayıtlı Jandarma Astsubay Tansu Çolak, Ankara'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit oldu.Ensar Erdem yönetimindeki hafif ticari aracın bir kamyonete arkadan çarpması sonucu Erdem olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.bir otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Arsin ilçesinde, aracının üstüne yüklediği balıkçı teknesinin üzerinde seyahat eden Ahmet Saltık (46) başını üstgeçide çarparak yaşamını yitirdi.SABAH