Haberler Yaşam Haberleri Trafik magandaları motorlu gence dehşeti yaşattı
Giriş Tarihi: 5.9.2022 09:54

Trafik magandaları motorlu gence dehşeti yaşattı

Başakşehir’de bir şahıs, trafikte sıkıştırdığı motosikletli bir gencle çıkan kavgada silah çekti. Genç kendisini metrelerce kovalayan şahıs tarafından tabancayla darp edildiği o anları telefonuyla görüntüledi. TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde bir başka trafik magandası ise yol vermediği için önünü kestiği adamın tekmeyle aynasını kırdı.

İHA
Olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle trafikte seyir halindeki olan bir genci, 34 LTL 44 plakalı cipin sürücü sıkıştırdı. Gençle ile sürücü arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI GENCİ SİLAHLA KOVALAYIP DARP ETTİ
Genç o anları kayda alırken, araçtan silahla inen şahıs kovalamaya başladı. Gence tabancayla vurarak yaralayan şahsı, tehdit ve küfürler savurarak telefonuna müdahale etti. Genç darp edildiği o anları cep telefonuyla görüntüledi. Polis magandanın peşine düştü.

ÖNÜNÜ KESEREK TEKMEYLE AYNASINI KIRDI
TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir-Esenkent yolunda önceki hafta Perşembe günü saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda ise Zülfikar E. (49) 34 YJ 5319 plakalı otomobiliyle seyretmeye başladı. Bir süre sonra arkasından seyreden bir başka otomobil sürücüsü, Zülfikar E.'ye selektör yapmaya başladı. Bunun üzerine lastiğinin havasını inmiş olabileceğini düşünen Zülfikar E., yavaşlayarak sürücüyle konuşmak istedi. Aracından inen sürücü, bir anda bağırarak Zülfikar E.'ye ağır küfürler etmeye başladı. Adamın kapıları kilitlemesi üzerine şahıs araca tekme atarak çatlattı.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNDE
Zülfikar E.'nin cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine şahıs son bir tekme attıktan sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından Zülfikar E., Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Aracında yaklaşık 3 bin lira hasar oluşan adama dehşeti yaşatan magandanın yakalanması için polis çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 4 Eylül 2022 dün akşam Masterchef'e hangi yarışmacı veda etti? Kritik eleme!
Aile Destek programı ödemesi yattı mı, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman yatacak?
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?
Ekranda yalan sahada şantaj! İBB yatırımın üzerine çöküp yalıları da satacak
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
YKS EK TERCİH tarihleri belli oldu! ÖSYM boş kontenjan 2022 listesi ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlıyor?
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
Kabinede son dakika | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek! Gözler Başkan Erdoğan'da
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün belli olur mu? gsb.gov.tr ile 2022 e Devlet KYK yurt başvuru sonucu sorgulama
ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, YKS boş kontenjanlar 2022 listesi belli oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik magandaları motorlu gence dehşeti yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA