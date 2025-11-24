Trafik zorbasının cezası ağır oldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F. yakalandı. İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan sürücünün, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.Trafik cezalarının caydırıcı olacağını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek...Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek... Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız"" ifadelerini kullandı.